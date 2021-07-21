Регионам выделили 85 млрд на здравоохранение. Сколько получит Красноярский край

Премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделение крупного транша для поддержки сферы здравоохранения регионов в период пандемии.

Совокупно из федерального бюджета в регионы будет направлено 85 млрд руб. Средства должны пойти на организацию медицинской помощи в поликлиниках и стационарах.

Г-н Мишустин дал поручение Минздраву РФ в течение 30 дней заключить соглашения с субъектами, а также обеспечить контроль за целевым и эффективным расходованием средств.

Средства повысят запас прочности систем здравоохранения в субъектах и позволят не только успешно бороться с распространением коронавируса, но и не сокращать расходы на плановую медицинскую помощь», – отметил премьер-министр.

Согласно распоряжению, Красноярский край получит 1,28 млрд руб. из общей суммы, выделенной из федерального бюджета на поддержку медицины в регионах.

Отметим, в настоящее время в поликлиниках Красноярска дефицит врачей-терапевтов. Ежедневно наблюдаются большие очереди. Прием ко многим узким специалистам не ведется. Также отложены плановые госпитализации в стационарах.