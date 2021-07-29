Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.

В Хакассии ввели новую партию антиковидных ограничений. Соответствующее постановление подписал глава республики Валентин Коновалов.

В ряду прочего, с 29 июля 2021 года (и до отмены особого режима) в отели, на базы отдыха и курорты Хакасии будут заселять только тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до поселения, или сертификат о прививке. Обойтись без этих документов могут только те, кто переболел ковидом полгода назад (или меньше) — это также нужно будет подтвердить справкой.

Помимо этого в республике запрещено проводить массовые мероприятия в развлекательных центрах и ресторанах (кафе, барах и т.п.), а подросткам закрыт самостоятельный доступ в торгово-развлекательные центры.