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«На Белё по справке» — Курорты Хакасии закрыли для непривитых от ковида

«На Белё по справке» — Курорты Хакасии закрыли для непривитых от ковида
Иллюстрация: r-19.ru

Отрицательный ПЦР-тест тоже подойдет. Новшество вводится с сегодняшнего дня. Исключение решили сделать только для переболевших COVID-19 не более чем полгода назад.

#НОВОСТИ
В Хакассии ввели новую партию антиковидных ограничений. Соответствующее постановление подписал глава республики Валентин Коновалов.
 
В ряду прочего, с 29 июля 2021 года (и до отмены особого режима) в отели, на базы отдыха и курорты Хакасии будут заселять только тех, у кого есть отрицательный ПЦР-тест, сделанный максимум за 72 часа до поселения, или сертификат о прививке. Обойтись без этих документов могут только те, кто переболел ковидом полгода назад (или меньше) — это также нужно будет подтвердить справкой.
 
Помимо этого в республике запрещено проводить массовые мероприятия в развлекательных центрах и ресторанах (кафе, барах и т.п.), а подросткам закрыт самостоятельный доступ в торгово-развлекательные центры.
 
О введении тотального локдауна и обязательной вакцинации хакасские власти пока не говорят, хотя в соседней Туве оба эти шага уже сделаны. Да и в Красноярском крае вторая часть включилась неделю назад.
Автор: Петр Савельев
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