Красноярским медикам вернули ковидные надбавки

Получать их будут не только врачи, но и другие работники здравоохранения, которые сталкиваются с носителями коронавируса. Размер выплат будет зависать от загрузки специалиста.

В Красноярском крае вернули региональные выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19. Такое решение приняли на заседании местного кабинета министров.

Размер выплат будет зависеть от фактически отработанного времени. Начислять их будут в течение трех месяцев, начиная с 1 июля 2021 года. Если эпидемиологическая обстановка не нормализуется и загрузка медучреждений сохранится на высоком уровне, то срок действия этого решения могут продлить.

Объем финансирования, который потребуется для проведения этих выплат, составляет 517,6 млн рублей в месяц. Деньги будут выделять из краевого бюджета.

Получать надбавки будут все работники «скорой помощи» (врачи, фельдшеры, сестры и водители), медперсонал стационаров, патолого-анатомических и судебно-медицинских служб, а также те, кто задействован в первичном звене оказания помощи ковидным больным.

Напомним, что региональные ковидные надбавки медикам перестали выплачивать с 1 апреля 2021 года, когда отступила вторая волна.

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