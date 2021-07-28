Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 28.07
73,84
86,99
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Красноярским медикам вернули ковидные надбавки

Красноярским медикам вернули ковидные надбавки
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Получать их будут не только врачи, но и другие работники здравоохранения, которые сталкиваются с носителями коронавируса. Размер выплат будет зависать от загрузки специалиста.

#НОВОСТИ
В Красноярском крае вернули региональные выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19. Такое решение приняли на заседании местного кабинета министров.
 
Размер выплат будет зависеть от фактически отработанного времени. Начислять их будут в течение трех месяцев, начиная с 1 июля 2021 года. Если эпидемиологическая обстановка не нормализуется и загрузка медучреждений сохранится на высоком уровне, то срок действия этого решения могут продлить.
 
Объем финансирования, который потребуется для проведения этих выплат, составляет 517,6 млн рублей в месяц. Деньги будут выделять из краевого бюджета.
 
Получать надбавки будут все работники «скорой помощи» (врачи, фельдшеры, сестры и водители), медперсонал стационаров, патолого-анатомических и судебно-медицинских служб, а также те, кто задействован в первичном звене оказания помощи ковидным больным.
 
Напомним, что региональные ковидные надбавки медикам перестали выплачивать с 1 апреля 2021 года, когда отступила вторая волна.
 
Читайте также:
Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Трижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDISТрижды «оскароносный» жилой комплекс SCANDIS
  • Красноярская компания «Хомма» отзывает «потенциально опасную» мебельКрасноярская компания «Хомма» отзывает «потенциально опасную» мебель
  • Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?Блиц-опрос: Чего вы ждете от власти в связи с ограничениями?
  • «Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин«Аэрофлот» полетит из Красноярска на Сахалин
  • «Краском» заподозрили в необоснованном обогащении«Краском» заподозрили в необоснованном обогащении
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.