Массовой covid ревакцинации в Красноярске не будет. Пока
В Красноярском крае не планируют вводить массовую ревакцинацию. Сейчас, по словам представителей министерства здравоохранения, важно первично привить как можно больше людей.
В Минздраве рассказали, что пока вакцинировано 30% от запланированного количества. Есть те, кто еще не ставил ни одного компонента вакцины.
Сейчас в планах — привить 1,3 миллиона жителей края.
Что касается повторной вакцинации, то ее необходимо проводить не раньше, чем через 6 месяцев после завершения полного этапа первой вакцинации.
Если полгода уже прошло, желающие могут записаться на ревакцинацию, однако в Минздраве советуют сначала проконсультироваться с врачом.
Ранее ВОЗ назвала сроки одобрения российской вакцины «Спутник V». Как заявили представители организации, вопрос может быть решен уже в начале осени.
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