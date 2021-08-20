Массовой covid ревакцинации в Красноярске не будет. Пока

В Красноярском крае не планируют вводить массовую ревакцинацию. Сейчас, по словам представителей министерства здравоохранения, важно первично привить как можно больше людей.

В Минздраве рассказали, что пока вакцинировано 30% от запланированного количества. Есть те, кто еще не ставил ни одного компонента вакцины.

Сейчас в планах — привить 1,3 миллиона жителей края.

Что касается повторной вакцинации, то ее необходимо проводить не раньше, чем через 6 месяцев после завершения полного этапа первой вакцинации.

Если полгода уже прошло, желающие могут записаться на ревакцинацию, однако в Минздраве советуют сначала проконсультироваться с врачом.

Ранее ВОЗ назвала сроки одобрения российской вакцины «Спутник V». Как заявили представители организации, вопрос может быть решен уже в начале осени.

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