Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 20.08
74,15
86,61
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Массовой covid ревакцинации в Красноярске не будет. Пока

Массовой covid ревакцинации в Красноярске не будет. Пока
Иллюстрация: Яндекс

В Красноярском крае не планируют вводить массовую ревакцинацию. Сейчас, по словам представителей министерства здравоохранения, важно первично привить как можно больше людей.

#НОВОСТИ

В Минздраве рассказали, что пока вакцинировано 30% от запланированного количества. Есть те, кто еще не ставил ни одного компонента вакцины.

Сейчас в планах — привить 1,3 миллиона жителей края.

Что касается повторной вакцинации, то ее необходимо проводить не раньше, чем через 6 месяцев после завершения полного этапа первой вакцинации.

Если полгода уже прошло, желающие могут записаться на ревакцинацию, однако в Минздраве советуют сначала проконсультироваться с врачом.

Ранее ВОЗ назвала сроки одобрения российской вакцины «Спутник V». Как заявили представители организации, вопрос может быть решен уже в начале осени.

 

Читайте также:

 

Автор: Юлия Тарабан
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Красноярск хочет стать «Новой Москвой»Красноярск хочет стать «Новой Москвой»
  • Красноярск прощается со своим бывшим главой Петром ПимашковымКрасноярск прощается со своим бывшим главой Петром Пимашковым
  • Судебное следствие по делу Анатолия Быкова завершеноСудебное следствие по делу Анатолия Быкова завершено
  • Бензин в Красноярске подорожал до 60 рублейБензин в Красноярске подорожал до 60 рублей
  • «Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска«Сорвался с вулкана» — на Камчатке погиб депутат горсовета Железногорска
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.