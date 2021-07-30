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В Красноярский край доставлена первая партия вакцины «Спутник-Лайт». Кому рекомендована?

В Красноярский край доставлена первая партия вакцины «Спутник-Лайт». Кому рекомендована?
Иллюстрация: Яндекс

"Лайт» — вакцина однокомпонентная. Одна содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть, для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки.

#НОВОСТИ

«Спутником-Лайт» рекомендуют прививаться людям, которые работают вахтовым методом или уезжают в длительные командировки.

Также ее могут поставить те, кто до этого переболел коронавирусом, а также те, кто ранее уже ставил прививку.

Вакцина поступила на склад «Губернских аптек». 10000 доз препарата будут направлены в больницы и поликлиники городов районов Красноярского края.

Помимо этого, в наш край поступило почти 16 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и почти 2 тысячи доз вакцины «Спутник V».

Ранее DK.RU сообщал, что количество вакцинированных от ковида в Красноярском крае приблизилось к миллиону.

Записаться на вакцинацию можно либо в регистратуре поликлиники (по телефону или лично), либо через сервис web-registratura, либо через личный кабинет на портале госуслуг.

 

Автор: Юлия Тарабан
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