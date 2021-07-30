В Красноярский край доставлена первая партия вакцины «Спутник-Лайт». Кому рекомендована?
"Лайт» — вакцина однокомпонентная. Одна содержит только ту часть препарата, которая построена на аденовирусе 26-го типа. То есть, для выработки иммунитета к «короне» достаточно одной прививки.
«Спутником-Лайт» рекомендуют прививаться людям, которые работают вахтовым методом или уезжают в длительные командировки.
Также ее могут поставить те, кто до этого переболел коронавирусом, а также те, кто ранее уже ставил прививку.
Вакцина поступила на склад «Губернских аптек». 10000 доз препарата будут направлены в больницы и поликлиники городов районов Красноярского края.
Помимо этого, в наш край поступило почти 16 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и почти 2 тысячи доз вакцины «Спутник V».
Ранее DK.RU сообщал, что количество вакцинированных от ковида в Красноярском крае приблизилось к миллиону.