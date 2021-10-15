В Красноярском крае могут увеличить количество ковидных коек

По данным краевого правительства, сейчас в регионе занято 86% коечного фонда, предназначенного для размещения пациентов с коронавирусом, они размещены в 43 временных госпиталях.

Всего в крае развернуто 4163 койки, а запас лекарств по разным позициям составляет от одного до трех месяцев. Как сообщил заместитель министра здравоохранения региона Михаил Родиков, за последний период заболеваемость коронавирусной инфекцией выросла на 31%.

Председатель краевого правительства Юрий Лапшин поручил дополнительно проанализировать готовность системы здравоохранения, заранее оценить возможные «узкие места», которые могут помешать медикам справиться с очередной волной заболевания. Члены регионального оперативного штаба отмечают, что рост количества заболевших коронавирусом может наложиться на сезонный пик ОРВИ и гриппа.

Напомним, накануне в крае ужесточили требования к вакцинации и разрешили работодателям отстранять непривитых сотрудников от работы.

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