Локдаун: непривитым запретили посещать кафе и театры в Хакасии

Оперативный штаб по коронавирусу республики Хакасия запретил непривитым вакциной жителям посещать места скопления людей.

Теперь попасть в театры, кафе, фитнес-залы и бассейны можно при предъявлении прививочного сертификата или сертификата переболевшего не менее 6 месяцев назад.

Кроме того, власти Хакасии решили выплачивать пенсионерам 60+ по 500 рублей в качестве премии за первый компонент прививки. Акция продлится до 1 ноября.

Сейчас порядок поощрения прорабатывается. Управления соцподдержки помогут районным и городским больницам в составлении списков жителей старше 60 лет и обеспечат подвоз на вакцинацию. Также внесена рекомендация работодателям — давать сотрудникам, поставившим прививку до 1 ноября, отгулы до и после вакцинации», — сообщает портал правительства Хакасии.

С помощью данных мер чиновники собираются ускорить выполнение плана — коллективный иммунитет должен составлять 80% от числа жителей к 1 ноября (сейчас до заветной цифры в регионе не хватает 144 тыс. привитых). Сообщается, что субъекты федерации, успешно достигнувшие заданного показателя, получат материальную поддержку размером 5 млрд рублей.

Кроме этого, в РХ расширяется коечный фонд — сейчас для пациентов с COVID-19 развернуто 1286 коек, из которых занято 72% или 1056 мест.

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