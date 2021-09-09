Послабление: развлекательные центры возобновят работу в Красноярске
10 сентября в Красноярском крае смягчается режим работы аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров и комнат в ТЦ, — заявил Александр Усс, губернатор региона.
Перечисленным объектам разрешается работать с условием 50% заполняемости, но не более одного клиента на 4 кв. м.
Губернатор попросил жителей региона «не расслабляться» и напомнил, что
Коронавирус никуда не ушел. Более того, это заболевание становится все более тяжелым, у нас увеличиваются смертность, процент госпитализированных, в том числе наших земляков».
По данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии в крае было зарегистрировано 108,6 тыс. случаев заражения коронавирусом (+368 за прошедшие сутки), около 95,2 тыс. пациентов выздоровели (+385), 5,4 тыс. человек скончались (+21).
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