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ПЦР-тест и карантин: Норильск ввел ограничения на въезд

ПЦР-тест и карантин: Норильск ввел ограничения на въезд
Иллюстрация: placepic.ru

С 12 августа прилетающие в Норильск и Дудинку обязаны сдать ПЦР-тест и соблюдать карантин, — такие изменения в указ внес губернатор.

#НОВОСТИ

После сдачи теста пассажиры, прибывшие в северные города края, обязаны соблюдать карантин по месту жительства до момента получения анализа.

При этом сдавать тест на коронавирус не нужно тем, кто привился вторым компонентом вакцины, однокомпонентным препаратом или переболел COVID-19 не более полугода назад.

Освобождаются от сдачи анализа и работники вахтовым методом — по решению Роспотребнадзора эта категория людей должна быть обязательно вакцинирована», - сообщают в пресс-службе правительства края.

Ранее было принято решение об обязательной вакцинации работников сферы образования, здравоохранения, транспортных и бытовых услуг, торговли, общепита.

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Автор: Петр Савельев
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