Менее четверти сибиряков вакцинированы от коронавируса
В регионах Сибири привились первым компонентом «Спутник V» 4,04 млн жителей, или 23,8% от общей численности населения. Второй компонент употребили 3,12 млн человек, или 18,4%.
В Сибири с начала пандемии выявлено 520,8 тыс. случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (+2,4 тыс. за сутки), — сообщает Роспотребнадзор.
Сообщается, что сибирские медики прививают вакцинами: «Спутник V», «Спутник Лайт» (разработаны в центре им. Н.Ф. Гамалеи), «Ковивак» (центр им. М.П. Чумакова), «Эпиваккорона» (центр «Вектор»).
С начала этого года разработчик вакцины «Спутник V» разместил контракты на 95 млрд рублей, в обороте находится объем, эквивалентный 57 млрд рублей, — сообщает “Ъ”.
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