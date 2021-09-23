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Турция, Египет, Мальдивы — туристические приоритеты жителей Красноярского края изменились

Турция, Египет, Мальдивы — туристические приоритеты жителей Красноярского края изменились
Иллюстрация: glas.ru

В Красноярском крае после долгого «короронавирусного» спада восстанавливается интерес к зарубежному туризму. Однако список самых востребованных курортных направлений после открытия границ изменился.

#НОВОСТИ

К таким выводам пришли специалисты МегаФона, которые проанализировали итоги летнего отпускного сезона.

Чаще всего этим летом жители края для отдыха выбирали Турцию — здесь и Средиземное море, и сервис «все включено».

В этой стране нынешним летом отдохнули в 6 раз больше туристов, чем прошлым. Но на 25% меньше, чем летом 2019 года.

Выоские темпы туризма набрал Египет — туристический поток к Красному морю вырос в 24 раза.

Еще одним популярным направлением стал Китай. Однако страна продолжает закрываться от внешнего мира, поэтому попасть туда сейчас довольно сложно. Поездки в эту страну были связаны скорее с делами, нежели с отдыхом.

Более мягкий санитарный режим и готовность принять российских туристов стимулировали интерес к поездкам на экзотические острова.

Нынешним летом «лакшери»-отдых на Мальдивах позволили себе в 3 раза больше красноярцев, чем в 2019 году.

Также по сравнению с позапрошлым сезоном отпусков в 2,5 раза выросло число жителей края, получивших тропический загар на Кубе и в 1,5 раза на Кипре.

А вот лидерами «антирейтинга» стали Вьетнам и Таиланд.

Некогда популярные у сибиряков туристические страны потеряли более 95% путешественников из региона.

Всего же с мая по август 2021 за границу выехало в 2,5 раза больше жителей региона, чем в 2020 году. Жители нашего края успели «зачекиниться» в 120 странах.

Однако стоит отметить, что коронавирус все же сыграл свою роль — число рискнувших уехать за пределы РФ в этом году на 40% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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