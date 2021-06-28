Anex Tour разорвал договор с красноярским офисом продаж

Компания сделала это после сообщения главы представительства Екатерины Семеновой в своем инстаграм-аккаунте, что она помогла клиентам с положительным ПЦР-тестом обмануть систему.

Екатерина Семенова выложила сториз с рассказом о неожиданной проблеме у туристов – у одного из семейной пары оказался положительный ПЦР-тест. Вместо того, чтобы порекомендовать супругам сесть на самоизоляцию, руководитель турагентства дала рекомендации, как повлиять на результат повторного теста. В итоге довольные туристы улетели в Египет.

После публикации разразился скандал: женщину осудили пользователи соцсетей, отметив, что таким образом ее туристы создают угрозу безопасности другим людям, депутат Заксобрания Илья Зайцев, который входит в парламентский комитет по здравоохранению, написал запросы в различные надзорные органы с требованием проверить законность действий турагентства.

Как заявила ресурсу «Открытые медиа» представитель головного офиса Anex Tour Алена Хитрова, агентство отказалось от сотрудничества с представителем в Красноярском крае.

Семёнова не была сотрудником Anex Tour, принадлежащее ей турагентство всего лишь работало с оператором по договору франшизы», - уточнила Анна Хитрова.

Добавим, что от публикации Семеновой о «победе над системой» до сообщения о разрыве деловых отношений прошло меньше суток.