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Алтай и Байкал взяла под крыло туристическая госкорпорация

Алтай и Байкал взяла под крыло туристическая госкорпорация
Иллюстрация: Туризм.РФ/vk.com

В горизонте девяти лет только в Прибайкалье турпоток планируют удвоить, развивая туристическую инфраструктуру в рамках нового нацпроекта. Каких инвестиций это потребует, пока не говорят.

#НОВОСТИ
Иркутская область, Республика Алтай и Бурятия присоединились к федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры» нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Соответствующие соглашения были подписаны между главами этих территорий и госкомпанией «Корпорация „Туризм.РФ“», сообщают в правительстве РФ.
 
По словам председателя совета директоров госкорпорации и по совместительству вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, эти документы станут началом развития туристического потенциала означенных регионов.
Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов», — сказал он.
Далее действовать обещают комплексно. К примеру, Приайкалье собираются развивать как единое целое — без региональной привязки.
Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов — Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения», — говорит Чернышенко.
За счет такой модели власти рассчитывают к 2030 удвоить число внутренних турпоездок на Байкал, доведя их до 4 млн в год. Такой же принцип собираются применить к Алтаю.
Рассчитываем, что благодаря тесной работе региона, инвесторов и корпорации „Туризм.РФ“ в республике может появиться минимум 1,5 тыс. дополнительных гостиничных номеров, а туристический поток вырастет до 3 миллионов человек в год», — сказал чиновник.
По словам генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, во всех трех регионах уже определены места, где можно создать зоны притяжения туристов.
 
Когда начнется конкретная работа в заданном соглашениями направлении (и каких инвестиций потребует), пока не ясно. Вероятно, это будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионах, которая пока далека от радужной — к примеру, в Бурятии еще в конце июня этого года объявили повторный локдаун, чтобы сдержать рост заболваемости COVID-19. Позже на такие же меры решились и власти Тувы. Поговаривают, что и в Иркутской области может произойти что-то подобное — местные медики уже просили губернатора ужесточить антиковидные меры.
 
Добавим, что госкорпорация «Туризм.РФ» была создана в декабре 2020 года по поручения премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Зарегистрирована она как акционерное общество. Правда, как и между кем распределены доли акций, выяснить не удалось, но в ее совете директоров, из 10 его членов, восемь — чиновники федерального уровня.
Автор: Евгений Волошинский
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