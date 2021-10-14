В Красноярском крае ввели почти полную обязательную вакцинацию

Количество тех, кому теперь разрешено не делать прививку, сократилось двое. Соответствующее распоряжение уже подписано. Исполнено оно должно быть до конца года.

Обязательную вакцинацию в Красноярском крае распространили на еще большее число работающего населения. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

До этого максимальный охват вакцинации, который должен был быть достигнут к 15 сентября 2021 года, составлял 60%. Однако, как сказано в постановлении, за последние две недели заболеваемость в крае ускорилась более чем на 30%. При чем 68,8% болеющих — это работающие жители края.

Теперь работодатели должны обеспечить вакцинацию 80% своих сотрудников к 15 декабря 2021 года. Тех же, кто откажется по неуважительной причине (медицинские противопоказания), разрешено отправлять на удаленку или вовсе отстранять от работы.

Постановление вступает в силу с завтрашнего дня — 15 октября 2021 года.

О том, что такой документ готовится, стало известно два дня назад. Тогда Горяев в своем телеграм-канале сообщал и других возможных изменениях ковидной политики в крае. Пока их не последовало.

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