Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 14.10
71,85
83,00
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Красноярском крае ввели почти полную обязательную вакцинацию

В Красноярском крае ввели почти полную обязательную вакцинацию
Иллюстрация: vk.com/shtabkrskstate

Количество тех, кому теперь разрешено не делать прививку, сократилось двое. Соответствующее распоряжение уже подписано. Исполнено оно должно быть до конца года.

#НОВОСТИ
Обязательную вакцинацию в Красноярском крае распространили на еще большее число работающего населения. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.
 
До этого максимальный охват вакцинации, который должен был быть достигнут к 15 сентября 2021 года, составлял 60%. Однако, как сказано в постановлении, за последние две недели заболеваемость в крае ускорилась более чем на 30%. При чем 68,8% болеющих — это работающие жители края.
 
Теперь работодатели должны обеспечить вакцинацию 80% своих сотрудников к 15 декабря 2021 года. Тех же, кто откажется по неуважительной причине (медицинские противопоказания), разрешено отправлять на удаленку или вовсе отстранять от работы.
 
Постановление вступает в силу с завтрашнего дня — 15 октября 2021 года.
 
В Красноярском крае ввели почти полную обязательную вакцинацию 1
 
О том, что такой документ готовится, стало известно два дня назад. Тогда Горяев в своем телеграм-канале сообщал и других возможных изменениях ковидной политики в крае. Пока их не последовало.
 
Читайте также:

 

Автор: Евгений Волошинский
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Под Красноярском построят машиностроительный заводПод Красноярском построят машиностроительный завод
  • Красноярскому краю снова добавят ковидных ограниченийКрасноярскому краю снова добавят ковидных ограничений
  • «Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска«Аэрофлот» объявил о распродаже билетов в полцены для Красноярска
  • Александр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей АрктикиАлександр Усс попросил депутатов помочь сделать Красноярск столицей Арктики
  • «Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»«Человек года-2021»: эксперты составили шорт-лист номинации «Новые лица бизнеса»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.