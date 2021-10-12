Красноярскому краю снова добавят ковидных ограничений

Об этом вчера говорили на оперштабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Соответствующий документ будет подписан совсем скоро.

Власти Красноярского края готовят изменения в постановление главного санитарного врача региона, касающееся сдерживания заболеваемости COVID-19. Об этом в своем телеграм-канале написал глава краевого Роспотребнадзора (собственно главный санврач) Дмитрий Горяев.

О каких именно изменениях идет речь, он не сказал. Но отметил, что губернатор Красноярского края Александр Усс поддержал идею увеличить «охват профилактическими прививками отдельных групп граждан по эпидемическим показаниям до 80%». Иными словами, под обязательную вакцинацию от COVID-19 в крае попадет еще больше людей.

В ближайшее время мною будет подписано соответствующее постановление», — закончил пост Горяев, не уточнив, когда именно это произойдет.

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Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Ограничения вступают в силу с 5 октября.

Сезонное обострение ситуации с простудными и вирусными заболеваниями пока не коснулось школьников региона, поэтому они продолжат заниматься в обычном режиме.

Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев дал оценку эпидемиологической ситуации в регионе.