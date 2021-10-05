Спортивные мероприятия в Красноярском крае ограничили 500 участниками
Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев. Ограничения вступают в силу с 5 октября.
Ранее в крае были разрешены спортивные массовые мероприятия численностью до 1000 человек. Решение ужесточить правила в Роспотребнадзоре объясняют всплеском заболеваемости коронавирусом.
Ограничения касаются спортивных мероприятий, которые проводятся на объектах спорта, уточняет Горяев, то есть, например, они актуальны для матчей регулярных чемпионатов. В крае продолжает действовать указ губернатора №71-уг, в котором устанавливаются режимы работы предприятий и правила проведения публичных мероприятий.
В настоящее время оснований для возобновления массовых мероприятий с точки зрения эпидобстановки нет», - отмечает Дмитрий Горяев.
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