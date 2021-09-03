Роспотребнадзор: ковид идет на спад, но радоваться рано

Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев дал оценку эпидемиологической ситуации в регионе.

Главный санитарный врач края сравнивал показатели последних двух месяцев. По его мнению, «третья волна» в регионе идет на спад. В августе началась тенденция к снижению заболеваемости.

Радует динамика последних дней. Так, за последние сутки зафиксировано 404 случая. Такое количество не регистрировалось с первой декады июля», — отметил г-н Горяев.

При этом руководитель ведомства подчеркнул, что расслабляться рано. Эпидобстановка продолжает оставаться напряженной. На смену ковиду пришли сезонные ОРВИ.

Главный санитарный врач обратился в жителям с просьбой продолжать строго соблюдать меры профилактики коронавируса и вакцинироваться.