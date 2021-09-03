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Роспотребнадзор: ковид идет на спад, но радоваться рано

Роспотребнадзор: ковид идет на спад, но радоваться рано
Иллюстрация: Yandex

Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев дал оценку эпидемиологической ситуации в регионе.

#НОВОСТИ

Главный санитарный врач края сравнивал показатели последних двух месяцев. По его мнению, «третья волна» в регионе идет на спад. В августе началась тенденция к снижению заболеваемости.

Радует динамика последних дней. Так, за последние сутки зафиксировано 404 случая. Такое количество не регистрировалось с первой декады июля», — отметил г-н Горяев.

При этом руководитель ведомства подчеркнул, что расслабляться рано. Эпидобстановка продолжает оставаться напряженной.  На смену ковиду пришли сезонные ОРВИ.

Главный санитарный врач обратился в жителям с просьбой продолжать строго соблюдать меры профилактики коронавируса и вакцинироваться.

 

Автор: Петр Савельев
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