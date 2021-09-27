Красноярск
Подписаться
Курс ЦБ на 25.09
73,00
85,68
Регион поиска:
Красноярск
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дистанционное обучение в Красноярском крае пока вводить не нужно

Дистанционное обучение в Красноярском крае пока вводить не нужно
Иллюстрация: pixabay.com

Сезонное обострение ситуации с простудными и вирусными заболеваниями пока не коснулось школьников региона, поэтому они продолжат заниматься в обычном режиме.

#НОВОСТИ
Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе нет оснований «для перехода на дистанционное обучение».
Конечно, такое профилактическое мероприятие как временный дистант периодически используется в школах, но это, как правило, локально — в отдельных классах», — добавил главный санитарный врач края.
Он также рассказал, что дистанционный режим обучения вводится в классе или школе в период повышенной заболеваемости ОРВИ, если ими болеет более 20% учащихся. Что же касается COVID-19, то даже одного случая достаточно, чтобы отправить на удаленку весь класс.
Между тем, в образовательных учреждениях по-прежнему должны строго соблюдаться все мероприятия по профилактике заболеваний ОРВИ и COVID-19», — резюмировал Горяев.
Читайте также:
Послабление: развлекательные центры возобновят работу в Красноярске

10 сентября в Красноярском крае смягчается режим работы аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров и комнат в ТЦ, — заявил Александр Усс, губернатор региона.

Красноярским ресторанам вернули время

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

Красноярцам предрекли четвертую волну коронавируса

Чиновники из краевого Минздрава ожидают ее осенью. Единственным спасением, по их словам, является вакцинация, размах которой пока не велик — чуть больше четверти населения.

Автор: Петр Савельев
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Уволен полпред губернатора Красноярского края Сергей БатуринУволен полпред губернатора Красноярского края Сергей Батурин
  • На съемки «Ёлок» пришли более 2 тысяч красноярцевНа съемки «Ёлок» пришли более 2 тысяч красноярцев
  • К столетию Виктора Астафьева снимут документальный фильмК столетию Виктора Астафьева снимут документальный фильм
  • Число богатых семей в Красноярском крае за пандемию сократилось на 13%Число богатых семей в Красноярском крае за пандемию сократилось на 13%
  • В Красноярске закрываются микрофинансовые организацииВ Красноярске закрываются микрофинансовые организации
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.