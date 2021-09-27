Дистанционное обучение в Красноярском крае пока вводить не нужно

Сезонное обострение ситуации с простудными и вирусными заболеваниями пока не коснулось школьников региона, поэтому они продолжат заниматься в обычном режиме.

Глава Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев в своем телеграм-канале сообщил , что в регионе нет оснований «для перехода на дистанционное обучение».

Конечно, такое профилактическое мероприятие как временный дистант периодически используется в школах, но это, как правило, локально — в отдельных классах», — добавил главный санитарный врач края.

Он также рассказал, что дистанционный режим обучения вводится в классе или школе в период повышенной заболеваемости ОРВИ, если ими болеет более 20% учащихся. Что же касается COVID-19, то даже одного случая достаточно, чтобы отправить на удаленку весь класс.

Между тем, в образовательных учреждениях по-прежнему должны строго соблюдаться все мероприятия по профилактике заболеваний ОРВИ и COVID-19», — резюмировал Горяев.

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