Дистанционное обучение в Красноярском крае пока вводить не нужно
Сезонное обострение ситуации с простудными и вирусными заболеваниями пока не коснулось школьников региона, поэтому они продолжат заниматься в обычном режиме.
Конечно, такое профилактическое мероприятие как временный дистант периодически используется в школах, но это, как правило, локально — в отдельных классах», — добавил главный санитарный врач края.
Между тем, в образовательных учреждениях по-прежнему должны строго соблюдаться все мероприятия по профилактике заболеваний ОРВИ и COVID-19», — резюмировал Горяев.
10 сентября в Красноярском крае смягчается режим работы аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров и комнат в ТЦ, — заявил Александр Усс, губернатор региона.
Красноярским ресторанам вернули время
Губернатор Красноярского края Александр Усс внес соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.
Красноярцам предрекли четвертую волну коронавируса
Чиновники из краевого Минздрава ожидают ее осенью. Единственным спасением, по их словам, является вакцинация, размах которой пока не велик — чуть больше четверти населения.