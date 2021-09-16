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Красноярским ресторанам вернули время

Красноярским ресторанам вернули время
Иллюстрация: 360tv.ru

Губернатор Красноярского края Александр Усс внес соответствующие изменения в указ о мерах, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

#НОВОСТИ

С 17 сентября общепит в регионе сможет работать без ограничений по времени. До этого указ ограничивал их деятельность с 23 вечера до 7 часов утра.

Кроме того, функционирование фуд-кортов тоже вернется в обычный режим, и посетители получат право купить пищу с напитками и разместиться за столиками в общем помещении зоны общепита торгового центра без каких-либо ограничений.

Напомним, что недавно, 10 сентября, Александр Усс, губернатор региона, смягчил режим работы аквапарков, аттракционов, детских развлекательных центров и комнат в ТЦ.

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Автор: Петр Савельев
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