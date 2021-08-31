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В Красноярском крае требуются курьеры

В Красноярском крае требуются курьеры
Автор фото: Mike Ramírez . Иллюстрация: pixabay.com

По данным платформы по поиску работы hh.ru, летом 2021 года в России в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом выросло количество вакансий курьеров. В базе сервиса – более 25 000 предложений.

#НОВОСТИ

Чаще всего курьеры требовались компаниям из отраслей «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (26%), «Розничная торговля» (15%), «Услуги для бизнеса» (13%), «Гостиницы, рестораны, общепит, кейтеринг» (9%) и «Услуги для населения» (5%).

Больше всего такие сотрудники нужны в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области. Красноярский край вошел в топ-20 регионов, где курьеры бизнесу жизненно необходимы. За год количество вакансий для курьеров здесь выросло в три раза и превысило 500 предложений за лето.

Самую высокую зарплату предлагали в Московской области – 67 000 рублей, вероятно, потому что здесь в основном требовались курьеры-водители. В среднем по России за эту работу обещают платить 57,3 тысячи рублей, в Красноярске – 45,5 тысячи.

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Автор: Петр Савельев
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