В Хакасии зафиксирован катастрофический дефицит врачей и медсестер
«Большинство медиков уехали в крупные города других регионов для трудоустройства в ковидных больницах», — сообщает Минздрав региона.
В Хакасии зафиксирована жесткая нехватка медицинского персонала. Как сообщает пресс-служба Минздрава Республики, дефицит врачей — 30%, среднего медперсонала — 35%, младшего персонала —18%, за три года численность врачей сократилась на 111, средних медицинских работников — на 206, а за 2020 год врачей стало меньше на 196 человек.
Сейчас в медучреждениях Хакасии работают свыше 11 тыс. человек, из которых 1,7 тыс. специалистов с высшим медицинским образованием, 4,6 тыс. средних медработников.
Средняя заработная плата врачей в республике — 74 тыс. рублей, среднего медперсонала — 38 тыс., младшего — 34 тыс.
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