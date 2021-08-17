Красноярск попал в список популярных стрит-арт маршрутов

Современные путешествия— это не только походы по музеям, церквям и историческим местам. На туристической карте путешественника все чаще стал появляться городской стрит-арт.

И Красноярск оказался в десятке городов, где уличные граффити вызвали туристический интерес. Опрос провели эксперты сервиса TVIL.RU . Они-то и узнали наиболее популярные граффити-места среде туристов.

Наш город оказался на 7-м месте по популярности, набрав 6% голосов.

Чуть выше расположилась Пермь, она также набрала 6% голосов.

Немного популярнее оказались Краснодар, его рейтинг — 8% голосов, а также Тула и Екатеринбург. Они набрали по 11%.

Строчка повыше досталась Нижнему Новгороду. У него — 11% голосов.

А самым популярным среди городов стрит-арт оказался Санкт-Петербург. Почти 31% респондентов заявили, что впечатлены уличными граффити северной столицы России.

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