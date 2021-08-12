В Кодинске инвестируют 3 млрд рублей в завод OSB-плит
Завод по производству ориентированно-стружечной плиты построят на севере Красноярского края.
Инвестиции в проект составят более 3 млрд рублей», — цитирует ТАСС Сергея Тарасюка, директора ООО «Ангара лес».
Г-н Тарасюк сообщил, что завод по производству OSB будет делать плиту для домостроения, поскольку рынок испытывает дефицит подобного типа строительного материала. Мощность предприятия составит 100 тыс. куб. м в год. Срок выхода проекта на полную мощность составит порядка пяти лет.
Справка
ООО «Ангара лес» входит в группу компаний «Карат», одного из лесоперерабатывающих предприятий Красноярского края.
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