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Годовая инфляция в Красноярском крае в июле ускорилась до 7,18%

Годовая инфляция в Красноярском крае в июле ускорилась до 7,18%
Иллюстрация: Яндекс

И это выше, чем по Сибирскому федеральному округу и даже по России. Такое увеличение во многом произошло из-за роста цен на потребительские товары и жилищно-коммунальные услуги.

#НОВОСТИ

Сыграли роль и увеличивающиеся издержки производства.

Больше всего выросли цены на плодоовощную продукцию — на 14,98%. Меньше — на услуги. Тут и ЖКХ (4,15%), и пассажирский транспорт (0,50%).

Продовольственные товары

Годовой темп прироста цен замедлился в июле до 8,28% после 8,69% в июне.

Рост цен на овощи затормозился, потому что в этом году наш край быстрее получил местный урожай и в достаточном объеме. Картофель, морковь, свежая зелень — предложений на рынке было достаточно.

Также цены снизились и на яблоки. В этом году край был в достаточном объеме обеспечен этими фруктами с южных территорий страны.

В прошлом же году цены на яблоки выросли, потому что в южных регионах страны поздно собрали урожай, кроме того, импортные поставки подорожали из-за ослабления рубля и логистических трудностей.

Непродовольственные товары

Здесь годовой темп роста цен ускорился в июле до 9,27% после 9,15% в июне.

Выросли в цене электробытовые товары, сохраняется высокий спрос на строительные материалы.

Здесь свою роль сыграла льготная ипотека с господдержкой от края.

Увеличились в цене древесно-стружечные плиты, обрезные доски, так как большой объем древесины шел на экспорт, на внутреннем рынке предложение уменьшилось.

Услуги

Темп прироста цен на услуги в июле увеличился до 3,06% после 2,14% в июне.

Тут большую роль сыграл туризм — активный внутренней и слабо представленный внешний.

Пассажиропоток в аэропорт «Емельяново» вырос в 2 раза. В этом году в России сохранялись ограничения на зарубежные поездки, поэтому большинство граждан стало летать по стране.

В связи с этим стоимость внутренних билетов упала, а вот цены на курорты Турции, наоборот, выросли — это направление одно из немногих, которые отрыли. Зарубежный курорт пользовалось большой популярностью у россиян и у жителей нашего края.

Вечная «боль» всех россиян — цены на ЖКХ. Жители края также заметили рост цен, который, к слову, ускорился. Произошла большая индексация тарифов, чем в прошлом году.

Что же касается в целом Сибирского федерального округа, тут годовая инфляция ускорилась до 6,88%.

Влияние на рост цен оказало расширение потребительского спроса, рост мировых цен на ряд товаров, давление со стороны издержек производителей и поставщиков, а также индексация тарифов на отдельные услуги ЖКХ в ряде регионов в большем размере, чем годом ранее.

В России же в июле 2021 года годовая инфляция замедлилась до 6,46%.

Основное сдерживающее влияние оказало значительное снижение темпов удорожания плодоовощной продукции и зарубежных поездок.

При этом продолжилось повышение годовых темпов роста цен на непродовольственные товары и продовольствие без овощей и фруктов.

Однако месячный рост цен на непродовольственные товары остается пятилетних максимумах. Здесь свою роль издержки производителей, увеличение спроса на продукцию и и ускоренный рост цены на мировых товарных рынках.

 

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Основной вклад в ее ускорение внесли подорожавшие овощи, металл и древесина, а также возобновление авиационного сообщения с некоторыми зарубежными странами.

 

Автор: Юлия Тарабан
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