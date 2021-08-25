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За полгода зарплаты в крае выросли всего на 123 рубля

За полгода зарплаты в крае выросли всего на 123 рубля
Иллюстрация: Яндекс

Красноярский край показал незначительную динамику в росте зарплат: всего плюс 123 рубля (до 48 530 рублей) в июле по сравнению с январем 2021 года. Исследование провели специалисты hh.ru.

#НОВОСТИ

Аналитики отметили, что больше всего в крае предлагаемые зарплаты выросли в профессиональных сферах:

- «Страхование» (+8 822 рублей, до 48 039 рублей);

- «Государственная служба, НКО» (+5 319 рублей, до 43 920 рублей);

- «Банки, инвестиции, лизинг» (+4 741 рубля, до 45 740 рублей).

Сейчас на самую высокую зарплату могут рассчитывать представители сферы «Добыча сырья» (в среднем, 68 841 рублей), а на низкую — представителям сферы «Наука, образование» (39 476 рублей).

В целом же, эксперты hh.ru рассказали, что в некоторых регионах России отмечается очень значительный рост зарплат.

Так, например, в Краснодарском крае зарплаты выросли почти на 12 тыс. руб. В Чукотском АО — на 9 410 рублей, в Карачаево-Черкесской Республике рост составил чуть больше 3 тыс. руб.

Больше всего уровень зарплаты поднялся в таких сферах как «Медицина, фармацевтика»: плюс 13 560 рублей (до 50 307 рублей). 

Есть регионы, где зарплаты и вовсе упали. Так, например, в Ненецком АО — сразу на 7 тыс. руб.

Отрицательная динамика также случилась в Томской области, единственном регионе из Сибири в этом ряду (-783 рубля).

Потеряли в зарплате больше всего госслужба и НКО.

 

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Автор: Юлия Тарабан
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