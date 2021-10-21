Красноярский край обновил рекорд по заболеваемости коронавирусом
Четыре региона Сибири достигли максимальных показателей заболеваемости за сутки с начала пандемии, отмечает «Ъ». Это Омская, Новосибирская области, Алтайский и Красноярский края.
По сообщению оперативного штаба, за сутки 19 октября в крае зафиксировано 523 случая заболевания, всего с начала пандемии в регионе лабораторно подтверждены 124547 случаев. На втором месте – Омская область, где заболели 402 человека за сутки (92111 за все время).
Отметим, смертность в России в последние дни тоже рекордная: более 1000 человек в сутки.
Напомним, с 1 ноября в Красноярском крае вводятся QR-коды на посещение массовых мероприятий, уже введены ограничения на работу предприятий общепита и детских развлекательных центров. С 30 октября по 7 ноября в России объявлены нерабочие дни.
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