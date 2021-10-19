Банк России расскажет предпринимателям о системе быстрых платежей

20 октября в 14:00 (по времени Красноярска) эксперты Банка России проведут для предпринимателей вебинар «Система быстрых платежей для бизнеса». Участие бесплатное.

На вебинаре эксперты расскажут о преимуществах сервиса, сценариях оплаты через Систему быстрых платежей (СБП). Предприниматели получат ответы на вопросы, как использовать возможности СБП в своих бизнес-процессах, какие технические устройства для этого необходимы. Кроме того, предприниматели уже реализовавшие у себя оплату товаров и услуг через СБП, поделятся своим опытом.

При использовании СБП зачисление средств клиента на счет продавца происходит за секунды. Это одно из преимуществ СБП. Количество банков, реализующих оплату C2B, постоянно растет – их более 60. Банк России ограничил комиссии, которые коммерческий банк может взимать с торгового предприятия в этой системе. Они составляют 0,4-0,7% от суммы операции.

Кроме того, с 1 июля по 31 декабря 2021 года государство возмещает субъектам МСП комиссии, которые они заплатят банкам за прием платежей через СБП. В этот период пользование системой фактически будет бесплатным.

Подключиться к мероприятию можно по ссылке https://cbr.imind.ru. Во вкладке «Подключиться к мероприятию по ID» необходимо ввести 503-824-350. Также можно зарегистрироваться пройдя по ссылке https://forms.yandex.ru/cloud/6167f4394eba38f2c0188f9a/ или отсканировав QR-код, представленный на картинке (картинка во вложении).