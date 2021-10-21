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Театры Красноярска предупредили о входе по OR-кодам. Горожане готовятся сдавать билеты

Театры Красноярска предупредили о входе по OR-кодам. Горожане готовятся сдавать билеты
Иллюстрация: Яндекс

Красноярские театры на страницах в социальных сетях предупредили горожан о том, что вход в заведения с 1 ноября возможно только при наличии OR-кода. И навлекли на себя гнев красноярцев.

#НОВОСТИ

Представители театра оперы и балета им. Д.А. Хворостовского отметили, что с 1 ноября территория учреждения становится зоной, свободной от коронавируса.

Это значит, что риски при посещении театров и других учреждений сведены к минимуму. Вы можете быть уверенными в том, что в зрительном зале рядом с вами находятся люди, прошедшие полный курс вакцинации или перенесшие COVID-19», -написали представители театра.

Они разъяснили: чтобы попасть на спектакли, помимо билета теперь нужно будет предъявить:

  • QR-код либо медицинский документ (прививочный сертификат, справку) о вакцинации или о перенесённом заболевании (если с момента выздоровления прошло менее 6 месяцев);
  • Документ, удостоверяющий личность (паспорт/права/военный билет). 

О таких же мерах заявили и в Театре Пушкина. Мера не распространяется только на лиц младше 18 лет. 

В комментариях красноярцы заявили о решении сдать билеты и попрощались с возможность посетить мероприятия театра.

Пока-пока. Будем скучать. До встречи в будущем, без посещения по кодам и паспортам, с одним лишь билетом и ожиданием встречи с прекрасным искусством«, — заявила пользователь под ником tatakrsk.

Удачи вам с пустыми залами», — отметила bugrova_stylist

Будет повод пересмотреть всё театральные постановки в интернете», — подчеркнула tanyaholodochek.

Напомним, в Красноярске с 1 ноября 2021 года QR-коды будут действовать на развлекательных и спортивных мероприятиях, в первую очередь их планируют внедрить в театрах и кинотеатрах.

Добавим, получить QR-код можно в двух случаях: если вы переболели в течение последних шести месяцев или вакцинировались.

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Автор: Юлия Тарабан
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