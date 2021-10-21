Почти 60% красноярцев поддерживают введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября

6 из 10 красноярцев поддерживают введение нерабочих оплачиваемых дней в городе, такие данные предоставили эксперты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Почти 60% жителей Красноярска отметили, что выступают «за» то, чтобы сделать нерабочими днями с сохранением заработной платы для работников период с 30 октября по 7 ноября.

Против выступили чуть более 30% респондентов, а 9% — затруднились ответить.

В целом же 56% россиян одобряют такие недельные каникулы. Они считают, что подобные меры помогут снизить распространение коронавирусной инфекции.

Другие же, напротив, уверены, что нерабочие дни никак не помогут в борьбе с ковидом, так как россияне на отдыхе будут гулять по торговым центрам и пойду в кино:

Молодые люди в эти дни будут ещё больше заражаться. Надо закрывать ночные клубы, меньше ездить в отпуска».

В целом же женщины поддерживают введение нерабочих дней с сохранением заработной платы активнее мужчин (60 и 51% соответственно).

Россияне до 34 лет выступают за меры, предложенные Т.Голиковой, чаще тех, кто старше 45-ти (66 и 52%).

Среди населения городов-миллионников идею объявления нерабочих оплачиваемых дней больше поддерживают в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%).

Меньше всего сторонников инициативы — среди жителей Екатеринбурга (44%), Уфы и Челябинска (по 43%).

Однако работодатели не разделяют оптимизма по поводу выходных. 6 из 10 высказались против. Несмотря на обещания властей, они не верят в то, что получат материальную помощь:

Государство не обеспечивает работодателей гарантированными выплатами, чтобы они не теряли доход и не несли затраты на заработную плату. Средний и малый бизнес при отсутствии выручки не в состоянии самостоятельно нести дополнительные расходы».

Одобряет инициативу Т.Голиковой лишь каждый шестой работодатель (17%).

Среди компаний, руководство которых поддерживает введение нерабочих оплачиваемых дней, большинство составляют организации здравоохранения и образования.

Подобные ограничения также одобряют представители продуктовых ритейлеров и логистических компаний: их деятельность не подпадает под ограничения.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин поддержал предложение вице-премьера Татьяны Голиковой ввести в России «нерабочие дни» с 30 октября по 7 ноября из-за ситуации с COVID-19.

Главы регионов вправе ввести режим ограничений досрочно, не дожидаясь установленной даты.

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