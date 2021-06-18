Красноярцам не нужны нерабочие дни для сдерживания коронавируса
За введение подобной меры высказалось не многим больше четверти опрошенных жителей города. Основная же их масса против московского сценария развития событий.
Почти половина красноярцев не хочет объявления оплачиваемых нерабочих дней в городе, как это сделали в Москве на этой неделе. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
Вопрос, который задавали респондентам, звучал так: «В связи с увеличением заболеваемости коронавирусом Сергей Собянин объявил 15–19 июня нерабочими оплачиваемыми днями для работников в Москве. Как вы считаете, нужно ли вводить подобные меры в вашем городе?».
За подобную меру высказалось 29% опрошенных красноярцев, а против — 44%. Еще 27% затруднились ответить на вопрос.
Исследование проводилось в 14 крупных городах России. По количеству противников введения дополнительных оплачиваемых выходных Красноярск оказался на пятом месте. Лидирует же Уфа (52%). Наибольшее же число сторонников такой меры зафиксировано в Екатеринбурге (41%). Больше всего неопределившихся — в Перми (44%).