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Красноярцам не нужны нерабочие дни для сдерживания коронавируса

Красноярцам не нужны нерабочие дни для сдерживания коронавируса
Иллюстрация: pixabay.com

За введение подобной меры высказалось не многим больше четверти опрошенных жителей города. Основная же их масса против московского сценария развития событий.

#НОВОСТИ
Почти половина красноярцев не хочет объявления оплачиваемых нерабочих дней в городе, как это сделали в Москве на этой неделе. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob.
 
Вопрос, который задавали респондентам, звучал так: «В связи с увеличением заболеваемости коронавирусом Сергей Собянин объявил 15–19 июня нерабочими оплачиваемыми днями для работников в Москве. Как вы считаете, нужно ли вводить подобные меры в вашем городе?».
 
За подобную меру высказалось 29% опрошенных красноярцев, а против — 44%. Еще 27% затруднились ответить на вопрос.
 
Исследование проводилось в 14 крупных городах России. По количеству противников введения дополнительных оплачиваемых выходных Красноярск оказался на пятом месте. Лидирует же Уфа (52%). Наибольшее же число сторонников такой меры зафиксировано в Екатеринбурге (41%). Больше всего неопределившихся — в Перми (44%).
 
Красноярцам не нужны нерабочие дни для сдерживания коронавируса 1
Автор: Петр Савельев
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