В Красноярске готовятся ввести QR-коды на посещение театров и кино
Об этом в эфире телеканала «Енисей» заявил заместитель председателя правительства края Алексей Подушкин. Предполагается, что эта мера начнет действовать с 1 ноября.
Как пояснил Подушкин, QR-коды будут действовать на развлекательных и спортивных мероприятиях, в первую очередь их планируют внедрить в театрах и кинотеатрах. По мнению краевых чиновников, двух недель учреждениям должно хватить для того, чтобы подготовиться к работе в новых условиях.
Напомним, в СибириQR-коды уже вводятся в Новосибирской области, причем властям региона пришлось отложить начало их действия из-за того, что учреждения оказались не готовы.
В Москве минувшим летом вводили QR-коды на посещение ресторанов и кафе (в том числе на фуд-кортах), однако это ограничение действовало всего три недели. Правительство Москвы уже заявило, что QR-коды могут вернуться, если заболеваемость в столице составит более 7000 человек в сутки.
Сейчас QR-коды действуют в 30 регионах России, при этом в ряде субъектов федерации ограничения касаются не только театров и стадионов, но и фитнес-клубов, салонов красоты, баз отдыха, заведений общепита, насчитывающих более 50 посадочных мест, и организаций торговли площадью более 300 кв. м.
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Количество тех, кому теперь разрешено не делать прививку, сократилось двое. Соответствующее распоряжение уже подписано. Исполнено оно должно быть до конца года.14.10.2021Новости ДККрасноярск
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Кто заплатит за QR-код? Титов призвал региональные власти относиться к бизнесу адекватно
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