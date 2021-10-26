Локдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодам
Губернатор Красноярского края подписал указ, разрешающий посещение торговых центров только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации.
Александр Усс, губернатор Красноярского края, внес изменения в указ о мерах против распространения коронавируса.
С 30 октября посещение торговых центров разрешается только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе в последние 6 месяцев или бумажный сертификат о вакцинации.
Напомним, что даты с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены в регионе нерабочими.
Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора края, обратился с призывом к жителям провести вынужденные выходные, сведя к минимуму контакты, и использовать свободное время для проведения процедуры добровольной вакцинации.
По теме
-
В Красноярске на 25% вырос спрос на курьеров. Это все локдаун
За последние три недели октября спрос на курьеров в Красноярске вырос на 25%. В целом же за год количество вакансий для сотрудников службы доставки выросло в 5 раз.26.10.2021Новости ДККрасноярск
-
Локдаун в Москве продлят еще на неделю. Или до нового года
Власти столицы обсуждают сценарии продления принудительных «каникул» после 7 ноября. Известно как минимум о трех из них. Самый жесткий вариант — до 1 января 2022 года.26.10.2021Новости ДКЕкатеринбург
-
Власти Москвы и Подмосковья ввели «нерабочие дни» с 28 октября. По сути это локдаун
«Нерабочие дни» в столице и Московской области продлятся с 28 октября по 7 ноября включительно. В отличие от летних ограничений, в этот раз они будут значительно строже.21.10.2021Новости ДКЕкатеринбург