Локдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодам

Губернатор Красноярского края подписал указ, разрешающий посещение торговых центров только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации.

Александр Усс, губернатор Красноярского края, внес изменения в указ о мерах против распространения коронавируса.

С 30 октября посещение торговых центров разрешается только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе в последние 6 месяцев или бумажный сертификат о вакцинации.

Напомним, что даты с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены в регионе нерабочими.

Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора края, обратился с призывом к жителям провести вынужденные выходные, сведя к минимуму контакты, и использовать свободное время для проведения процедуры добровольной вакцинации.

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