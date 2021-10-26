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Локдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодам

Локдаун: в красноярские ТЦ вход только по QR-кодам
Иллюстрация: ДК

Губернатор Красноярского края подписал указ, разрешающий посещение торговых центров только при наличии QR-кода о пройденной вакцинации.

#НОВОСТИ

Александр Усс, губернатор Красноярского края, внес изменения в указ о мерах против распространения коронавируса.

С 30 октября посещение торговых центров разрешается только после предъявления QR-кода о вакцинации или перенесенном коронавирусе в последние 6 месяцев или бумажный сертификат о вакцинации.

Напомним, что даты с 30 октября по 7 ноября включительно объявлены в регионе нерабочими.

Дмитрий Горяев, глава Роспотребнадзора края, обратился с призывом к жителям провести вынужденные выходные, сведя к минимуму контакты, и использовать свободное время для проведения процедуры добровольной вакцинации.

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Автор: Петр Савельев
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