В Красноярске на 25% вырос спрос на курьеров. Это все локдаун

За последние три недели октября спрос на курьеров в Красноярске вырос на 25%. В целом же за год количество вакансий для сотрудников службы доставки выросло в 5 раз.

Как сообщают аналитики сервися SuperJob, такой рост связан с локдаумном — в этот период курьеры — самые желанные сотрудники.

В Красноярске средний доход курьера без личного автомобиля в месяц составляет 35000 руб., максимальный — 55000 руб.

Сотрудники, у которых есть машина, зарабатывают в среднем 53000 руб., «потолок» зарплатных предложений в октябре составляет 95000 руб.

В целом же по России за три недели октября спрос на курьеров вырос на 10%, за год — на 420%.

Сильнее всего количество вакансий по отношению к сентябрю выросло в Уфе (+37%) и Перми (+32%) — в этих регионах локдаун объявят на неделю раньше, с 23 октября.

Средняя зарплата курьера составляет составляет 35 тыс. руб., водителя-курьера — 53 тыс. руб. За год средняя зарплата сотрудника курьерской доставки выросла на треть.

Больше всего курьер с автомобилем получает в Москве — максимальная зарплата составляет 150 тыс. рублей

В Новосибирске вакансий курьеров за первые три недели октября стало больше на четверть (24%), за год — в 4,7 раза.

Зарплатный максимум для пешего курьера составляет 55000 руб., для водителя-курьера — 95000 руб., средние рыночные зарплатные предложения составляют 35000 и 53000 руб. соответственно.

В Омске спрос на курьеров за три недели октября вырос на 14%, за год — в 5 раз.

Средняя зарплата, которую получает курьер — 30000 руб., а максимальная — 50000 руб.

Водитель курьер зарабатывает больше — 47000 и 85000 руб. соответственно.

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Кроме того, вырос спрос и на кассиров: количество вакансий увеличилось на 196%.

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