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Ради денег, но не только: зачем красноярцы ходят на работу

Ради денег, но не только: зачем красноярцы ходят на работу
Иллюстрация: Яндекс

Жители Сибири, в том числе Красноярского края, рассказали, для чего ходят на работу. Опрос провела служба исследований hh.ru. Как оказалось, главная причина вполне ожидаема — ради денег.

#НОВОСТИ

Так ответили 84% респондентов. 

Однако кроме финансов есть и другие факторы, которые вызывают у жителей нашего региона желание работать.

Так, 40% опрошенных сообщили, что им работа нужна для опыта, еще столько же занимаются профессией ради самореализации.

34% ответили, что работают ради саморазвития, 24% признались, что работают ради любимого дела, 17% — ради семьи.

Для 12% важно общение, для 2% — признание.

Больше всего тех, кто работает ради любимого дела, среди представителей сфер «искусство, развлечения, масс-медиа» и «наука, образование». Им же чаще других работа приносит удовольствие.

Положительные эмоции от своей работы также получают юристы, специалисты из сферы строительства и недвижимости, а также те, кто занимается управлением персоналом.

Почти 40% опрошенных признались, что работа не приносит приятных эмоций, 20% затруднились ответить.

Те, кому работа однозначно не приносит удовольствия, чаще всего встречаются в сферах «производство, сельское хозяйство» и «транспорт, логистика».

 

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Автор: Юлия Тарабан
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