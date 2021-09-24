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Более 70% компаний в Красноярске нанимают на работу родственников сотрудников

Более 70% компаний в Красноярске нанимают на работу родственников сотрудников
Иллюстрация: pixabay.com

Родственников сотрудников берут на работу практически три из четырех компаний. Такие данные приводит сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

#НОВОСТИ

72% работодателей в Красноярске принимают на работу родственников сотрудников, работающих в компании.

И чем крупнее компания, тем более лояльно там относятся к такому трудоустройству.

Так, личные связи при трудоустройстве не против использовать 72% компаний малого бизнеса и 83% среди предприятий и организаций, в которых занято более 1000 человек.

Легче всего устроиться на работу, используя родственные отношения, в банки и на промышленные предприятия.

Противников трудоустройства через родственные связи в городе не так много — всего 18%.

Менее охотно следуют этой практике в сфере продаж и услуг. Хотя, как отмечают специалисты SuperJob, и тут в большинстве случаев двери для родственников открыты (63 и 65% − соответственно).

 

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Автор: Юлия Тарабан
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