Более 70% компаний в Красноярске нанимают на работу родственников сотрудников
Родственников сотрудников берут на работу практически три из четырех компаний. Такие данные приводит сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
72% работодателей в Красноярске принимают на работу родственников сотрудников, работающих в компании.
И чем крупнее компания, тем более лояльно там относятся к такому трудоустройству.
Так, личные связи при трудоустройстве не против использовать 72% компаний малого бизнеса и 83% среди предприятий и организаций, в которых занято более 1000 человек.
Легче всего устроиться на работу, используя родственные отношения, в банки и на промышленные предприятия.
Противников трудоустройства через родственные связи в городе не так много — всего 18%.
Менее охотно следуют этой практике в сфере продаж и услуг. Хотя, как отмечают специалисты SuperJob, и тут в большинстве случаев двери для родственников открыты (63 и 65% − соответственно).
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