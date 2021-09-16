Слабость, усталость, снижение работоспособности: красноярцы о последствиях COVID-19
Почти половина опрошенных жителей края, которые уже переболели коронавирусом, заметили негативные последствия перенесенной болезни. Так, 45% респондентов рассказали о снижении своей продуктивности.
Чаще всего переболевшие замечают у себя слабость, усталость, ухудшение внимания, снижением работоспособности, проблемы с обонянием и вкусом, забывчивость, одышку и нарушения сна.
Некоторые рассказали о частых головных болях и перепадах настроения, а также о проявлениях тревоги.
В отдельных случаях респонденты упоминали боль в суставах, выпадение волос, обострение хронических заболеваний, депрессию и повышенную потливость.
Больше всего на усталость жаловались женщины, а чаще всего с негативными последствиями перенесенного вируса сталкивались молодые сотрудники от 18 до 24 лет (49%).
Почти четверть красноярцев (22%) смогли восстановиться после болезни за месяц.
Еще столько же отметили, что им для реабилитации понадобился срок от 2 месяцев до полугода, у 19% на восстановление ушло 1-2 недели.
Отметим, всего, по данным hh.ru, 67% опрошенных жителей нашего края рассказали, что переболели коронавирусом.
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