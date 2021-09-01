Более 3000 красноярских школьников ищут подработку

По данным hh.ru, летом 2021 года на этой платформе разместили свои резюме 146 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе более 3000 подростков из Красноярского края.

Чаще всего они искали работу в сферах «Административный персонал» (30% резюме), «Рабочий персонал» (26%), «Транспорт, логистика» (8%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (5%) и «Продажи» (4%).

В основном красноярские школьники рассчитывали, что им будут платить до 35 тысяч рублей в месяц, только 3% резюме содержали зарплатные ожидания выше этой суммы. В среднем по России 8% школьников минувшим летом рассчитывали на доход от 35 до 60 тысяч рублей в месяц.

Как отмечают эксперты hh.ru, многие подростки работают на протяжении всего года – промоутерами, операторами кол-центра, курьерами, расклейщиками объявлений на неполный день.

Читайте также: