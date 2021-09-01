Более 3000 красноярских школьников ищут подработку
По данным hh.ru, летом 2021 года на этой платформе разместили свои резюме 146 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе более 3000 подростков из Красноярского края.
Чаще всего они искали работу в сферах «Административный персонал» (30% резюме), «Рабочий персонал» (26%), «Транспорт, логистика» (8%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (5%) и «Продажи» (4%).
В основном красноярские школьники рассчитывали, что им будут платить до 35 тысяч рублей в месяц, только 3% резюме содержали зарплатные ожидания выше этой суммы. В среднем по России 8% школьников минувшим летом рассчитывали на доход от 35 до 60 тысяч рублей в месяц.
Как отмечают эксперты hh.ru, многие подростки работают на протяжении всего года – промоутерами, операторами кол-центра, курьерами, расклейщиками объявлений на неполный день.
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