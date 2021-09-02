Розница Красноярского края прибавила в оборотах

Особо впечатляющих результатов ей, правда, показать не удалось — по динамике она оказалась лишь четвертой в Сибири. А вот по ее объему на душу населения — второй.

Оборот розничной торговли в Красноярском крае за первое полугодие 2021 года вырос на 6,8% и составил 103,6 тысячи рублей на одного жителя региона. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».

По последнему показателю край в Сибирском федеральном округе уступил лишь Новосибирской области, где оборот ретейла на душу населения составил 109,7 тысячи рублей. А вот по динамике оказался четвертым, отстав от Алтая (10,4%), Иркутской (10,1%) и Новосибирской областей (10%).

В целом по России, Красноярский край оказался на 47 месте по темпам роста оборота розничной торговли и на 44-м — по доле на одного жителя.

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