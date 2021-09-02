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Розница Красноярского края прибавила в оборотах

Розница Красноярского края прибавила в оборотах
Иллюстрация: vk.com/prkomandor

Особо впечатляющих результатов ей, правда, показать не удалось — по динамике она оказалась лишь четвертой в Сибири. А вот по ее объему на душу населения — второй.

#НОВОСТИ
Оборот розничной торговли в Красноярском крае за первое полугодие 2021 года вырос на 6,8% и составил 103,6 тысячи рублей на одного жителя региона. Такие данные приводит агентство «РИА Рейтинг».
 
По последнему показателю край в Сибирском федеральном округе уступил лишь Новосибирской области, где оборот ретейла на душу населения составил 109,7 тысячи рублей. А вот по динамике оказался четвертым, отстав от Алтая (10,4%), Иркутской (10,1%) и Новосибирской областей (10%).
 
В целом по России, Красноярский край оказался на 47 месте по темпам роста оборота розничной торговли и на 44-м — по доле на одного жителя.
 
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Активные закупки в начале пандемии не смогли полностью перекрыть снижение платежеспособности населения и закрытия магазинов из-за объявленного локдауна.

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На днях иркутяне подали иск в Арбитраж, в котором просили обанкротить красноярскую компанию за относительно небольшой долг, хотя, как выяснилось, сами ей задолжали.

Годовая инфляция в Красноярском крае в июле ускорилась до 7,18%

И это выше, чем по Сибирскому федеральному округу и даже по России. Такое увеличение во многом произошло из-за роста цен на потребительские товары и жилищно-коммунальные услуги.

Про запас не хватает: красноярцы не откладывают деньги

Большинство жителей нашего региона не занимается накоплением денег и почти не совершает крупных покупок — им просто не хватает зарплаты. Такие данные приводятся эксперты hh.ru.

 

Автор: Петр Савельев
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