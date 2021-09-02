Розница Красноярского края прибавила в оборотах
Особо впечатляющих результатов ей, правда, показать не удалось — по динамике она оказалась лишь четвертой в Сибири. А вот по ее объему на душу населения — второй.
Активные закупки в начале пандемии не смогли полностью перекрыть снижение платежеспособности населения и закрытия магазинов из-за объявленного локдауна.
«Банкротства не будет» — «Мясничий» вышел со встречной претензией к иркутской «Слате»
На днях иркутяне подали иск в Арбитраж, в котором просили обанкротить красноярскую компанию за относительно небольшой долг, хотя, как выяснилось, сами ей задолжали.
Годовая инфляция в Красноярском крае в июле ускорилась до 7,18%
И это выше, чем по Сибирскому федеральному округу и даже по России. Такое увеличение во многом произошло из-за роста цен на потребительские товары и жилищно-коммунальные услуги.
Про запас не хватает: красноярцы не откладывают деньги
Большинство жителей нашего региона не занимается накоплением денег и почти не совершает крупных покупок — им просто не хватает зарплаты. Такие данные приводятся эксперты hh.ru.