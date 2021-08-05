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«Банкротства не будет» — «Мясничий» вышел со встречной претензией к иркутской «Слате»

«Банкротства не будет» — «Мясничий» вышел со встречной претензией к иркутской «Слате»
Иллюстрация: nstagram.com/myasnichii

На днях иркутяне подали иск в Арбитраж, в котором просили обанкротить красноярскую компанию за относительно небольшой долг, хотя, как выяснилось, сами ей задолжали.

#НОВОСТИ
Торговый дом «Мясничий» (входит в Goldman Group) выставил иркутской компании «Маяк» (развивает розничную сеть «Слата») встречную претензию за неоплаченные поставки консервации на сумму 1,8 млн рублей. Об этом DK.RU рассказали в пресс-службе красноярского производителя.
Эта задолженность сформировалась в период, когда мы со „Слатой“ реализовывали совместный проект», — говорят в компании.
Речь идет об открытие в супермаркетах ритейлера отделов, в которых продавалась продукция «Мясничего» (мясо, полуфабрикаты), в формате shop-in-shop. В его рамках между компаниями был заключен договор, по которому красноярцы арендовали у иркутян площади и оборудование. Причем, по личной договоренности руководства предприятий, часть арендной платы шла взаимозачетом (в том числе и за счет поставок части консервации).
 
Стартовал этот проект в 2018 году. Однако через полтора годы «Мясничий» его свернул.
Он был рентабелен, но на ожидаемую норму прибыли так и не вышел, из-за большого логистического плеча. К тому моменту в „Слате“ сменилось руководство и новое не признало договоренностей прежнего, пожелав действовать сугубо в юридическом поле», — рассказали в «Мясничем».
Долгов за аренду торговых площадей и оборудования (плюс комиссия) иркутяне насчитали на 8,2 млн рублей, которые решили взыскать, обанкротив «Мясничий» через Арбитражный суд.
Для нас это стало сигналом того, что „Слата“ больше не собирается вести переговоры и мы оплатили заявленную сумму целиком. Но теперь хотим получить и то, что нам причитается по договору поставок нашей консервации», — отметили в «Мясничем».
В суд компания пока идти не собирается, полагая, что все получится уладить в ходе переговоров.
 
Напомним, что компания «Слата», вместе с розничными сетями «Самбери» (Хабаровск) и «Красный Яр» (Красноярск), входит в недавно созданное объединение ритейлеров «Восточный союз», основная цель которого централизация закупок за счет соответствующей работы с поставщиками.
 
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На столичные столы красноярский производитель будет поставлять различные паштеты, приготовленные по уникальным рецептам, и томленое мясо. Эту продукцию можно будет купить и в розницу.

«Красный Яр» разменял третью сотню магазинов

Новые торговые точки появились на этой недели в Красноярске и Заозерном. В планах компании открыть еще около двух десятков магазинов до конца этого года.

Красноярская розница потеряла в обороте

Активные закупки в начале пандемии не смогли полностью перекрыть снижение платежеспособности населения и закрытия магазинов из-за объявленного локдауна.

Автор: Евгений Волошинский
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