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Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»

Сеть «Слата» требует банкротства красноярского «Мясничего»
Иллюстрация: Яндекс

Иркутское ООО «Маяк» (сеть ритейла «Слата») обратилось в Арбитражный суд с требованием банкротства красноярского ООО «Торговый дом „Мясничий“», входящего в группу компаний «Голдман групп».

#НОВОСТИ

Информация уже появились на сайте Арбитража.

Как сообщает «Коммерсант», все из-за долга в 8,5 млн руб. В эту сумму входит основной долг и проценты по займу, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.

В 2018 году ООО «Маяк» и ООО «Торговый дом «Мясничий» заключили договоры займа сроком до марта 2020 года. Однако, как заявили в пресс-службе торговой сети «Слата», обязательства по договору «Мясничий» в срок не выполнил.

Заявление о банкротстве поступило в суд 28 июля, решение о принятии его к производству еще не опубликовано.

В компании «Голдман групп» ситуацию комментировать отказались.

Напомним, что бренд «Слата» наряду с ГК «Красный Яр», «Самбери» входит в холдинг «Восточный союз», гендиректором которого является экс-глава торговой сети «Магнит» Ольга Наумова. 

 

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Автор: Юлия Тарабан
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