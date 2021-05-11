«Красный яр» вошел в «Восточный союз»

Три крупных продуктовых ритейлера Сибири и Дальнего Востока объединились в холдинг «Восточный союз», который может войти в десятку крупнейших.

«Восточный союз» был зарегистрирован в начале мая в Иркутске. Акционерами в равных долях (по 33,33%) являются «Красный Яр» (ООО «Смарт»), хабаровская «ДВ Невада» («Самбери») и иркутская «Слата» (ООО «Маяк»).

Уставный капитал учрежденной 4 мая компании составляет 10,5 млн руб. Возглавила ее бывший топ-менеджер «Магнита» и «Пятерочки» Ольга Наумова, — сообщает РБК.

Как рассказала РБК г-жа Наумова, у участников альянса будут:

централизованная стратегия развития,

общие категорийный менеджмент,

закупочная деятельность,

развитие собственной торговой марки (СТМ),

развитие онлайн-торговли,

маркетинг,

ИТ-решения,

логистика

итд.

Совокупная выручка участников «Восточного союза» по его собственным данным, в 2020 году составила более 120 млрд рублей без НДС.