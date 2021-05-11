«Красный яр» вошел в «Восточный союз»
Три крупных продуктовых ритейлера Сибири и Дальнего Востока объединились в холдинг «Восточный союз», который может войти в десятку крупнейших.
«Восточный союз» был зарегистрирован в начале мая в Иркутске. Акционерами в равных долях (по 33,33%) являются «Красный Яр» (ООО «Смарт»), хабаровская «ДВ Невада» («Самбери») и иркутская «Слата» (ООО «Маяк»).
Уставный капитал учрежденной 4 мая компании составляет 10,5 млн руб. Возглавила ее бывший топ-менеджер «Магнита» и «Пятерочки» Ольга Наумова, — сообщает РБК.
Как рассказала РБК г-жа Наумова, у участников альянса будут:
- централизованная стратегия развития,
- общие категорийный менеджмент,
- закупочная деятельность,
- развитие собственной торговой марки (СТМ),
- развитие онлайн-торговли,
- маркетинг,
- ИТ-решения,
- логистика
- итд.
Совокупная выручка участников «Восточного союза» по его собственным данным, в 2020 году составила более 120 млрд рублей без НДС.