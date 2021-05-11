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«Красный яр» вошел в «Восточный союз»

«Красный яр» вошел в «Восточный союз»
Иллюстрация: luna-info.ru

Три крупных продуктовых ритейлера Сибири и Дальнего Востока объединились в холдинг «Восточный союз», который может войти в десятку крупнейших.

#НОВОСТИ

«Восточный союз» был зарегистрирован в начале мая в Иркутске. Акционерами в равных долях (по 33,33%) являются «Красный Яр» (ООО «Смарт»), хабаровская «ДВ Невада» («Самбери») и иркутская «Слата» (ООО «Маяк»).

Уставный капитал учрежденной 4 мая компании составляет 10,5 млн руб. Возглавила ее бывший топ-менеджер «Магнита» и «Пятерочки» Ольга Наумова, — сообщает РБК.

Как рассказала РБК г-жа Наумова, у участников альянса будут:

  • централизованная стратегия развития,
  • общие категорийный менеджмент,
  • закупочная деятельность,
  • развитие собственной торговой марки (СТМ),
  • развитие онлайн-торговли,
  • маркетинг,
  • ИТ-решения,
  • логистика
  • итд.

Совокупная выручка участников «Восточного союза» по его собственным данным, в 2020 году составила более 120 млрд рублей без НДС.

 

Автор: Петр Савельев
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