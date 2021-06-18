«Красный Яр» разменял третью сотню магазинов

Новые торговые точки появились на этой недели в Красноярске и Заозерном. В планах компании открыть еще около двух десятков магазинов до конца этого года.

Красноярская группа компаний «Красный Яр» (развивает сеть супермаркетов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон») открыла две новых торговых точки. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера. Оба новых магазина — дискаунтеры «Батон». Один из них открылся в Красноярске, на улице Калинина, 177, а второй в Заозерном, на улице Советской, 76в.

Теперь розничная сеть «Красный Яр» представлена в Красноярском крае и Хакасии 201 магазином, из которых 65 — это одноименные супермаркеты, а 136 — дискаунтеры «Батон». По словам генерального директора группы Анжелы Рябовой, до конца этого года планируется увеличить число последних минимум до 150.

Основными направлениями развития внутри формата в этом году станет кондитерская продукция собственного производства, оптимизация работы пекарен и создание комфортной атмосферы внутри магазинов для наших покупателей», — рассказала она.