«Красный Яр» разменял третью сотню магазинов
Новые торговые точки появились на этой недели в Красноярске и Заозерном. В планах компании открыть еще около двух десятков магазинов до конца этого года.
Красноярская группа компаний «Красный Яр» (развивает сеть супермаркетов «Красный Яр» и дискаунтеров «Батон») открыла две новых торговых точки. Об этом рассказали в пресс-службе ритейлера. Оба новых магазина — дискаунтеры «Батон». Один из них открылся в Красноярске, на улице Калинина, 177, а второй в Заозерном, на улице Советской, 76в.
Теперь розничная сеть «Красный Яр» представлена в Красноярском крае и Хакасии 201 магазином, из которых 65 — это одноименные супермаркеты, а 136 — дискаунтеры «Батон». По словам генерального директора группы Анжелы Рябовой, до конца этого года планируется увеличить число последних минимум до 150.
Основными направлениями развития внутри формата в этом году станет кондитерская продукция собственного производства, оптимизация работы пекарен и создание комфортной атмосферы внутри магазинов для наших покупателей», — рассказала она.
Напомним, что в этом году группа «Красный Яр» вошла в состав альянса ритейлеров «Восточный союз», в котором также состоят крупнейшие розничные сети Иркутска («Слата») и Хабаровска («Самбери»). Совокупная выручка трех компаний в 2020 году, по их данным, составила более 120 млрд рублей без НДС.