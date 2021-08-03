Бренд «Мясничий» стал поставщиком Кремля

На столичные столы красноярский производитель будет поставлять различные паштеты, приготовленные по уникальным рецептам, и томленое мясо. Эту продукцию можно будет купить и в розницу.

Консервы красноярской компании «Мясничий» прошли сертификацию торгового дома «Кремлевский», который поставляет продукты для Управления делами президента РФ. Об этом рассказали в пресс-службе производителя.

Проверенные продукты маркируются особым знаком — Kremlin Choice («Выбор Кремля»). Его удостоились: паштеты из куриной печени с лисичками, из мяса косули с копченой паприкой, из оленины с брусникой, из мяса утки с таежными боровиками в сливках. Также проверку прошло томленое мясо: говядина, оленина с брусникой и можжевельником, конина и лосятина с кедровым орехом и кунжутом, пряная утка с кориандром, хашлама из баранины и косуля с кедровым орехом и грибами и многое другое.

Получив этот знак, „Мясничий“ стал полноправным официальным поставщиком Управления делами президента РФ. Для сохранения этого статуса, образцы каждой новой партии продукции, маркированной знаком Kremlin Choice, будут отправляться в Москву на экспертизу», — рассказали в компании.

Сотрудничество «Мясничего» и ТД «Кремлевский» началось осенью 2020 года. Окончательный же договор был подписан на форуме «ПродЭкспо» в апреле 2021 года.

Особенный интерес вызвала линейка эксклюзивной продукции из мяса диких животных — очень интересная рецептура. Эту консервацию я бы рекомендовал родным и близким», — сказал начальник отдела развития товарных знаков ТД «Кремлевский» Рустэм Кавсаров.

В «Мясничем» считают, что столь высокого качества продукции им удалось добиться в том числе и за счет высокого качества ингредиентов и строго соблюдения всех технологических процессов.

Мы берем лишь сырье от лицензированных охотничьих хозяйств, подбираем натуральные ингредиенты, соблюдаем рецептуру, разработанную шеф-поварами ведущих красноярских ресторанов, контролируем алгоритм закладки ингредиентов в банки», — говорят в компании.

Подобные принципы работают в отношении не только консервов, поставляемых к кремлевскому столу, но и всей продукции «Мясничего», которую можно купить в городах Сибири, Дальнего Вотсока, а также в центральной и западной части России. Плюс, они представлены на маркетплейсах Wildberries и Ozon. А с недавнего времени продукция «Мясничего» экспортируется за рубеж — первая партия уже отправлена в Казахстан.