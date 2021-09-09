Кто в Красноярском крае стал зарабатывать больше, чем топ-менеджеры?

Самые высокие зарплаты в нашем крае предлагали специалистам из сферы «добыча сырья». В среднем — 68,2 тыс. руб. А также строителям. Им работодатели готовы были платить почти 60 тыс. руб.

А вот специалисты из сферы менеджмента оказались на третьем месте — их зарплата составила в среднем 57 тыс. руб.

Аналитики hh.ru рассказали, что в «десятке» высокооплачиваемых специалистов оказались также медики, домашний персонал, водители и сотрудники из сферы логистики, рабочий персонал, IT-специалисты и кадры из сферы безопасности.

В целом же лидерами по количество предложений работы стала сфера продаж — каждая пятая вакансия была размещена работодателями для этих специалистов (22%).

По-прежнему региону очень нужны строители и рабочий персонал. Однако в этом году, в отличие от прошлого, более востребованными стали специалисты из профсферы «добыча сырья». Здесь прирост составил 124%.

Вырос спрос также на начинающих специалистов без опыта работа (+123%), административный персонал (+113%), госслужащих (+108%), и продавцов-консультантов (+106%).

При этом снизился спрос на медиков. Аналитики говорят, это сезонное.

Интересно, что этим летом по всей России вырос спрос на курьеров. В 3,3 раза по сравнению с прошлым годом. В базе сервиса hh.ru было более 25 000 предложений.

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