Программистов не хватает: спрос вырос на 72%

В Красноярском крае, как и по всей России, вырос спрос на программистов. Но они не спешат на работу. На одну вакансию программиста сегодня приходится всего 1,4 резюме.

При этом зарплата, которую предлагают красноярским программистам, выше общероссийской в 2,5 раза: 132,9 тысячи рублей против 50 тысяч.

Больше всего не хватает программистов в Республике Карелия, Оренбургской области и Смоленской области — в среднем, в два раза.

А наиболее высокую зарплату предлагают в Москве (174,5 тысячи), Санкт-Петербурге (152,2 тысячи) и в Новосибирской области (143,7 тысячи), сообщили специалисты службы исследований hh.ru.

Программистам предлагают как работу в офисе, так и удаленке.

66% вакансий, которые были открыты с начала года, звали сотрудников на полный рабочий день, 7% предлагали гибкий график и 26% звали на удаленный.

В основном, работодатели ищут опытных работников. В половине вакансий одним из требований был опыт от года до трех лет.

Есть варианты и для тех, кто еще не успел поработать по специальности — так, каждая десятая вакансия подошла бы для программистов без опыта работы.

Читайте также: