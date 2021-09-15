«Тройки» и «двойки» получили выпускники вузов за профессионализм
Такие оценки поставили им работодатели в ходе опроса, который провела служба исследований hh.ru. Респонденты отметили, что уровень профессионализма выпускников средний и ниже.
Оценивали по пятибалльной шкале. 40% опрошенных оценили профессионализм выпускников на «тройу», 43% — на двойку.
Нашлись даже те, кто поставил им единицы — таких было 9%.
Максимальный бал выпускникам за профессионализм не поставили ни один работодатель.
Отметим, участие в опросе приняли более сотни российских компаний, представленных, в том числе, и на территории Красноярского края.
Ранее в hh.ru рассказали, что в Красноярском крае, как и в России в целом, не хватает программистов. Спрос на этих специалистов возрос на 72%.
Читайте также:
-
Кто в Красноярском крае стал зарабатывать больше, чем топ-менеджеры?
Самые высокие зарплаты в нашем крае предлагали специалистам из сферы «добыча сырья». В среднем — 68,2 тыс. руб. А также строителям. Им работодатели готовы были платить почти 60 тыс. руб.
-
Более 3000 красноярских школьников ищут подработку
По данным hh.ru, летом 2021 года на этой платформе разместили свои резюме 146 тысяч школьников в возрасте от 14 до 17 лет, в том числе более 3000 подростков из Красноярского края.
-
Рабочая сила как новое золото: HeadHunter увеличил прибыль на 435%
Аналитики называют происходящее «беспрецедентной схваткой за персонал» (в кадровом активе России — только 25% населения) и делают ставку на акции компаний, связанных с рынком труда.
-
В Красноярском крае требуются курьеры
По данным платформы по поиску работы hh.ru, летом 2021 года в России в 3,3 раза по сравнению с прошлым годом выросло количество вакансий курьеров. В базе сервиса – более 25 000 предложений.
-
В Хакасии зафиксирован катастрофический дефицит врачей и медсестер
«Большинство медиков уехали в крупные города других регионов для трудоустройства в ковидных больницах», — сообщает Минздрав региона.