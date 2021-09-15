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«Тройки» и «двойки» получили выпускники вузов за профессионализм

«Тройки» и «двойки» получили выпускники вузов за профессионализм
Иллюстрация: russia4life.ru

Такие оценки поставили им работодатели в ходе опроса, который провела служба исследований hh.ru. Респонденты отметили, что уровень профессионализма выпускников средний и ниже.

#НОВОСТИ

Оценивали по пятибалльной шкале. 40% опрошенных оценили профессионализм выпускников на «тройу», 43% — на двойку.

Нашлись даже те, кто поставил им единицы — таких было 9%.

Максимальный бал выпускникам за профессионализм не поставили ни один работодатель.

Отметим, участие в опросе приняли более сотни российских компаний, представленных, в том числе, и на территории Красноярского края. 

Ранее в hh.ru рассказали, что в Красноярском крае, как и в России в целом, не хватает программистов. Спрос на этих специалистов возрос на 72%.

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Автор: Юлия Тарабан
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