Куда устроиться в Красноярском крае, чтобы получать 150 тысяч?

В нашем регионе за последний месяц было размещено почти 200 предложений работы с зарплатой от 150 тысяч рублей и выше. Больше всего платят в продажах и строительстве, рассказали аналитики hh.ru

Самые высокие зарплаты можно получить, если найти работу в сфере строительства, при этом на вахте. Здесь география рабочего места может быть абсолютно разной: как север, так и юг края.

Как правило, проезд, проживание, спецодежду и инструмент обеспечивает работодатель. А еще выплачивает премию, если соискатели «приведут с собой толковых специалистов».

Что по зарплате?

Например, сварщика технологических трубопроводов ищут для работы на вахте в Краснодарском крае или Ленинградской области, его зарплата составит от 240 000 до 380 000 руб. на руки.

Зарплата главного маркшейдера составит 300 тысяч рублей, от кандидата ждут опыта работы не менее 5 лет области маркшейдерских работ, также необходим стаж на руководящих должностях.

Если же уезжать из города у специалиста желания нет, он может попробовать себя в должности начальника отдела капитального строительства. Тут можно рассчитывать на зарплату в 175 тысяч рублей.

Что в продажах?

Тут многое зависит не столько от оклада, сколько от премий. А они зависят от результата.

В нынешний топ попала вакансия менеджера по коммерческой недвижимости с зарплатой 150 — 500тысяч рублей.

Чтобы претендовать на вакансию, соискателю не обязательно иметь опыт в продажах, работодатель готов взять на себя бесплатное обучение.

Ранее специаалисты hh.ru рассказали, что в Красноярском крае не хватает программистов: спрос на этих специалистов вырос на 72%.

При этом зарплата, которую предлагают красноярским программистам, выше общероссийской в 2,5 раза: 132,9 тысячи рублей против 50 тысяч.

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