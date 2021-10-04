Треть красноярцев предпочла провести летний отпуск в Сибири

Сибирь нравится красноярцам больше, чем курорты Краснодарского края. Отпуску «в Сочах» жители региона предпочитают Хакасию, Туву, Новосибирскую, Томскую и Кемеровскую области.

К таким выводам пришли аналитики МегаФона, проанализировав миграцию мобильного трафика своих абонентов этим летом.

В 2021 году каждый третий красноярец, выехавший с июня по август за пределы края, отправился за впечатлениями в соседние по федеральному округу регионы. Пик мобильной активности на отдыхе зафиксирован в августе.

Хакасия вновь стала у красноярцев любимым местом для длительных каникул и поездок выходного дня. Пляжный отдых на многочисленных озерах, экскурсии на Сундуки, Туимский провал и Тропу Предков привлекли почти половину жителей края, отправившихся в путешествия по Сибири. Ежегодно потребление мобильного трафика в поездках по Хакасии увеличивается в среднем в 1,5 раза.

Второе место занимает Новосибирская область, куда красноярцы традиционно едут не только в аквапарк и на шопинг, но и для решения деловых задач. Томская область, оказавшаяся на третьем месте, летом становится местом притяжения для абитуриентов.

Красноярцы опровергли теорию о том, что самое желанное место для отдыха в России – Краснодарский край: на Черном море побывали лишь около 1% абонентов МегаФона, выезжавших этим летом за пределы родного края, отмечают в пресс-службе компании.

А самыми популярными смартфонами у путешественников стали Apple iPhone5S, Huawei Honor 10 Lite и Huawei Honor 7A. С 2018 года мобильный трафик красноярцев в летних поездках по стране увеличился втрое и составил 1669 ТБ, этого хватит, чтобы 136 лет без остановки смотреть онлайн фильмы о дикой природе Сибири в 4K.

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