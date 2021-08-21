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Ограблен курьер с японской едой в Красноярске

Ограблен курьер с японской едой в Красноярске
Иллюстрация: ceditor.setka.io

На улице Калинина краевого центра мужчина не смог рассчитаться с доставщиком за заказ с роллами и ограбил его. Полицейские задержали подозреваемого.

#НОВОСТИ

Курьер заявил в дежурную часть полиции, что возле одного из домов на улице Калинина у него отняли заказ на сумму около 3 тыс. рублей.

Наряд полиции оперативно прибыл на место происшествия и нашли подозреваемого по «горячим следам». Им оказался ранее судимый 30-летний красноярец.

Выяснилось, что злоумышленник гостил у своего приятеля, заказал суши, курьера встретил у подъезда, выхватил у него пакет и скрылся. Свой поступок задержанный объяснил тем, что у него не было денег на оплату заказа.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж» (до 4 лет тюрьмы).

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Автор: Петр Савельев
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