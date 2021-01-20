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В центре Красноярска открылось новое кафе быстрого обслуживания

В центре Красноярска открылось новое кафе быстрого обслуживания
Иллюстрация: instagram.com/mamadoma_krsk

В меню заведения обещают классические блюда русской кухни домашнего формата - "как у мамы". Но есть и более диковинная еда. Средний чек крайне невелик.

#НОВОСТИ
В Красноярске на улице Ленина, 115 открылось новое кафе «Мама дома», об этом написал сайт «Город Прима».
 
Формат заведения больше напоминает столовую — линия раздачи с готовыми блюдами, основная масса которых из арсенала классической домашней кухни России (название обязывает). Также есть пицца и суши.
 
Помимо этого в кафе планируют готовить для так называемых мобильных фуршетов — собирать наборы продуктов в единой концепции.
Работает «Мама» с 9:00 до 21:00. Рацион завтраков актуален до 12:00. По заверениям руководства, средний чек в заведении составляет 200-300 рублей.
Автор: Евгений Волошинский
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